Calciomercato Reggina: il bomber sarà Simy o Caicedo

26-07-2022 08:00

Non c’è solo Nwankwo Simy tra gli obiettivi della Reggina per mettere un “top” per la categoria al centro dell’attacco: oltre al nigeriano del Parma, che per il momento si sta allenando a Salerno in attesa di capire la sua destinazione, è stata avviata una trattativa con gli agendi di Felipe Caicedo, ex Genoa e Inter nella scorsa stagione e attualmente senza contratto.

Sul giocatore però la concorrenza non manca, come per Simy: sull’ex Crotone c’è anche il Bari, mentre su Caicedo c’è stata una proposta anche da parte del Brescia e ancora del Bari. Pare che però per Pippo Inzaghi ci sia stato un suggerimento da parte del fratello Simone, l’ultimo allenatore di Caicedo dopo le tante stagioni assieme nelle file della Lazio.

