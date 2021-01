Calciomercato Roma: alzata l'offerta per superare una duplice concorrenza

Quando tutto sembrava destinato a chiudersi nel giro di poche ore, ecco che la Roma cerca di piazzare la zampata vincente per superare la concorrenza di Juventus e benevento nell’affare Reynolds.

I dirigenti giallorossi sono piombati sul terzino americano con forza alzando l’offerta precedente dei bianconeri. Quello che sembrava un affare praticamente chiuso, si è subito riaperto lasciando Juve e Benevento sorpresi. Il terzino infatti sarebbe dovuto arrivare in Italia in prestito con riscatto che lo stesso Benevento avrebbe esercitato per poi cedere il giocatore alla Juventus in estate e tra i club c’era già l’intesa per prestarlo ancora in Campania in caso di salvezza anche nella stagione 21-22.

Il rilancio della Roma è stato davvero uno di quelli importanti, sia col Dallas che con lo stesso giocatore americano. La Roma si inserisce e saranno ore decisive per scoprire dove andrà a giocare Reynolds. Non solo: i giallorossi potrebbero prenderlo e decidere di tenerlo in rosa, avendo comunque lo slot da extracomunitario disponibile.

OMNISPORT | 21-01-2021 13:55