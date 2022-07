13-07-2022 09:37

Altro nome, altra corsa. I profili che rimbalzano intorno alla Salernitana si sprecano e dopo quelli di Djuricic, Thorsby e Crnigoj (tutti e tre pensati per rafforzare il centrocampo) la società di Danilo Iervolino vira su un altro reparto, ovvero la difesa. Serve il profilo giusto per dare verve alla corsia sinistra e il prescelto per questo compito arriva direttamente dal massimo campionato francese.

Praticamente fatta per l’ingaggio del terzino sinistro croato Domagoj Bradaric, classe 1999 in arrivo dal Lille. Si tratta di un investimento importante per i campani, che andranno a versare nelle casse dei francesi 5 milioni di euro. L’accordo c’è e si parla di un triennale per un profilo che, nonostante la giovane età, ha già esperienza da vendere: ex Hajduk Spalato, Bradaric ha raccolto 58 presenze in Ligue 1, segnando un gol e mettendo a referto 3 assist. Un campionato francese nel proprio palmarès, con tanto di gettoni raccolti in Europa tra Champions ed Europa League. 4, invece, le presenze nella nazionale maggiore croata.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE