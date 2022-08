Calciomercato Salernitana: ufficiale Cavion, si sogna ancora Batshuayi

27-08-2022 14:42

Ancora un arrivo per il corposo mercato della Salernitana, che sta facendo incetta di giocatori soprattutto a metà campo con tanti acquisti a titolo definitivo. L’ultimo arrivato è Michele Cavion, classe 1994 ex Cremonese e Brescia che ha firmato poche ore fa un contratto triennale con il club campano. Per l’attacco invece resta aperta la trattativa che fa sognare i tifosi, quella per Michy Batshuayi del Chelsea. La distanza tra le parti si è ridotta, ora si avvicinano le ore decisive per l’esito dell’operazione.

Infine il tormentone per la difesa, che si chiama Flavius Daniliuc: il ventunenne di proprietà del Nizza non ha ancora vestito i colori granata, perché nelle ultime ore si sono presentate in Francia altre due società italiane (Atalanta e Bologna) con delle offerte. Quello che filtra però è che la Salernitana resta in pole position per portare a casa il giocatore austriaco.

