Calciomercato Sampdoria: dopo Winks si cercano altri due rinforzi

29-08-2022 20:52

Si entra nelle ultime 72 ore di calciomercato e sale l’ansia dei tifosi in casa Sampdoria, dopo la pessima partenza in campionato.

La prima buona notizia è che il tanto atteso colpo per sistemare il centrocampo è arrivato: Harry Winks ha firmato il contratto, lascia quindi il Tottenham e domani sarà un giocatore della Samp. Servono però anche due attaccanti, o almeno uno, per poter avere un reparto competitivo.

Qui c’è la novità: nelle ultime ore la società genovese ha preso contatti con i tedeschi del Wolfsburg per Josip Brekalo, esterno d’attacco classe 1998 che lo scorso anno ha fatto bene con il Torino. Il giocatore ha comunicato al Wolfsburg di non voler rinnovare il contratto (scadenza 2023) e potrebbe arrivare alla Sampdoria per una cifra sostenibile. Il croato a questo punto diventa un’alternativa a Gregoire Defrel del Sassuolo (che aspetta di chiudere per Armand Laurienté del Lorient), mentre si vorrebbe poi completare l’opera con un giovane come il 2002 Stipe Biuk dell’Hajduk Spalato.

