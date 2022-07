14-07-2022 08:54

Un nome sulla bocca di tutti e sul taccuino di molte società di Serie A. Wladimiro Falcone, estremo difensore della Sampdoria, piace a molti e al momento sembrerebbe il Lecce ad essere in pole per assicurarsi le prestazioni del portiere classe 1995. I blucerchiati a questo punto studiano già i nomi per sostituirlo, puntando sempre su due calciatori italiani con esperienza in Serie A e che potrebbero ricoprire la casella lasciata vacante dallo stesso Falcone.

Tra tutti stuzzica il profilo di Alberto Brignoli, classe 1991 al momento in forza al Panathinaikos, dove ha giocato l’ultima stagione scendendo in campo per un totale di 29 volte. L’ex portiere del Benevento, che ha già un passato alla Sampdoria, non è una trattativa semplice e i blucerchiati pensano a un’alternativa se dovesse sfumare l’obiettivo numero uno. Contatti aperti anche con il Parma per Simone Colombi, stessa età di Brignoli e con una lunga militanza tra Serie A e soprattutto Serie B. Trattativa più semplice, ma a prescindere bisognerà attendere la cessione di Falcone.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE