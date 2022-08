Calciomercato Sampdoria: preso Ivanovic, Murillo e Depaoli in uscita

08-08-2022 07:30

Sampdoria sospesa tra il sì di Daniele Rugani, con la decisione del centrale difensivo attesa in queste ore, e il futuro di altri elementi della rosa come Jeison Murillo e Fabio Depaoli. Per il primo non sono arrivate offerte concrete, il giocatore pensa di giocarsi le sue chances con Marco Giampaolo e quindi potrebbe restare spalmando l’ingaggio su altri due anni di contratto.

Più difficile capire la destinazione di Depaoli, che piace al Verona che ha già avuto il giocatore e che recentemente è finito anche nel mirino della Salernitana. Nel frattempo in casa blucerchiata c’è da salutare l’arrivo di Mihailo Ivanovic, giovane attaccante classe 2004 che arriva in prestito con diritto di riscatto dall’F.K. Vojvodina.

