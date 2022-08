Calciomercato Sampdoria: si sogna Cicaldau, intanto arriva Contini

08-08-2022 15:30

In casa Sampdoria non è solo il giorno di Gonzalo Villar, a Genova per le visite mediche, ma anche di Nikita Contini. Il nuovo acquisto, portiere classe 1996, arriva dal Napoli in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del club partenopeo. per fare il secondo ad Emil Aureo dopo l’addio di Wladimiro Falcone volato al Lecce qualche settimana fa.

L’innesto di Villar rinforza senza dubbio il centrocampo di Marco Giampaolo, ma la società è ancora al lavoro per portare a casa un centrocampista di qualità. Il nome nuovo è quello di Alexandru Cicaldau, rumeno nato nel 1997 nel giro della sua Nazionale che venta 32 presenze e 4 reti nell’ultima stagione in Turchia. Il problema è la richiesta del club turco, che non vuole cedere il giocatore per meno di 7,5 milioni di euro.

