Calciomercato Sampdoria: vicino il colpo Winks dal Tottenham

25-08-2022 08:15

Ore caldissime per il mercato della Sampdoria, che finalmente potrebbe aver piazzato il colpo per il centrocampo che cerca dall’inizio della sessione estiva. Il nome è quello di Harry Winks, centrocampista inglese classe 1996 anche nel giro della Nazionale (10 presenze e 1 gol) di proprietà del Tottenham. La Samp ha trovato l’accordo con il club, nello specifico per un prestito con diritto di riscatto, ma non ha ancora l’ok del giocatore che ha chiesto un paio di giorni di tempo per decidere.

Nel frattempo però c’è anche l’attacco, dove i blucerchiati cercano un rinforzo con due nomi in lista: l’esperto Gregoire Defrel, del Sassuolo ma già stato a Genova nella stagione 2018/2019, e il giovane Stipe Biuk, classe 2002 dell’Hajduk Spalato che ha accettato l’offerta della Sampdoria ma senza che ci sia ancora un accordo con il club croato.

