Calciomercato Spezia: caccia alla punta, Pavoletti e Kouamé i favoriti

28-07-2022 07:00

Lo Spezia non si ferma: dopo l’ufficialità dell’arrivo di Daniel Maldini dal Milan, i liguri cercano anche un attaccante e sono già spuntati due candidati. Il primo è Leonardo Pavoletti, esperto centravanti da area di rigore di 33 anni che potrebbe cambiare aria lasciando Cagliari per restare in Serie A. L’alternativa è un giocatore della Fiorentina, la società con cui si dovrebbe concludere anche la ricerca di un portiere da parte dello Spezia.

La punta in questione è Christian Kouamé, classe 1997 mai esploso definitivamente prima al Genoa e poi alla Fiorentina che difficilmente rientrerà nel progetto tecnico viola. Con i continui contatti per Bartłomiej Drągowski, che dovrebbe prendere il posto di un Ivan Provedel sempre più vicino alla Lazio, possibile che possa andare in porto anche l’arrivo di Kouamé.