09-07-2022 10:34

Lo Spezia sta per concludere due trattative importanti per difesa e centrocampo. Dopo averli corteggiati negli ultimi giorni Albin Ekdal e Mattia Caldara sono a un passo dal vestire la maglia spezzina nella prossima stagione. Ekdal, rimasto svincolato, torna in Liguria dopo la lunga militanza tra le fila della Sampdoria, mentre il difensore ex Milan rimarrebbe in Serie A dopo l’ultima annata giocata a Venezia, terminata poi con la retrocessione dei lagunari. Entrambe le trattative potrebbero chiudersi ufficialmente all’inizio della prossima settimana.

Si allontanano invece i due prospetti del Milan: Daniel Maldini e Marko Lazetic. I due attaccanti verranno quasi sicuramente girati in prestito altrove, ma non a La Spezia: Maldini è vicino a sbarcare a Verona, mentre per il 2004 serbo ex Stella Rossa si sta ancora attendendo la soluzione migliore per il suo futuro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE