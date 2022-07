21-07-2022 11:11

Dopo una stagione del genere è normale finire sul taccuino delle big di Serie A. Jakub Kiwior, difensore polacco classe 2000 dello Spezia, si è definitivamente consacrato con l’approdo in Liguria: arrivato in punta di piedi dal campionato slovacco, Kiwior ha guadagnato la fiducia della società spezzina e di quella della nazionale polacca, che l’ha fatto esordire in nazionale a giugno.

Non è quindi un caso se sul promettente centrale siano finite le attenzioni di Milan e Napoli, che vorrebbero garantirsi un profilo futuribile per i propri reparti arretrati. C’è però uno scoglio importante: la volontà dello Spezia di trattenerlo e il desiderio del calciatore di arrivare pronto per il mondiale in Qatar, dove ha tutte le carte in regola per essere convocato. Ciò non esclude che, in un futuro non troppo remoto, Kiwior potrà salutare La Spezia per rimanere in A e giocarsi le sue carte in una big: difficile vedere il polacco con un’altra maglia, ma l’interesse di altre società italiane è concreto e si farà sentire con maggiore insistenza in futuro.

