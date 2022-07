Calciomercato Torino: accelerata per Nandez, ma non solo

02-07-2022 07:00

Nella tarda serata di ieri pare si sia decisamente rafforzata la possibilità di vedere Nahitan Nandez in Serie A, ed in particolare con la maglia granata. Proprio ieri infatti c’è stato un incontro tra la società del presidente Urbano Cairo e gli agenti del giocatore, dove pare che si siano fatti decisi passi avanti in attesa di una presa di contatto del Torino con il Cagliari da poco retrocesso.

Nel frattempo però il direttore sportivo Davide Vagnati si è mosso per sondare il terreno anche per Filip Djuricic, trequartista serbo che sulla trequarti del 3-4-2-1 di Ivan Juric potrebbe fare faville. In questo caso però si tratta (per ora) solo di un sondaggio, prima che possa decollare una vera e propria trattativa.

