Calciomercato Torino: dopo Schuurs arriverà un altro difensore

14-08-2022 07:00

Ci sarà ancora da lavorare per il Torino sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Mentre i granata sono ormai ai dettagli per l’olandese Perr Schuurs, centrale classe 1999 dell’Ajax, pare che il Toro sia anche su altri tre difensori. Il motivo non è solo dare un’alternativa in più al tecnico Ivan Juric, ma anche sopperire al fatto che Armando Izzo (non convocato contro il Monza) non rientra più nei piani del club.

La trattativa più avviata riguarda Isak Hien del Djurgardens, svedese classe ’99 per cui arrivano conferme dalla stampa svedese. Le altre due trattative invece riguardano Wout Faes, giocatore belga in forza allo Stade de Reims, e Oumar Solet, nato nel 2000 e di proprietà del Red Bull Salisburgo. Obiettivo del Torino è chiuderne almeno uno, se non addirittura due.

