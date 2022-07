Calciomercato Torino: il Nizza accelera per Belotti, intanto si lavora su Petagna

06-07-2022 19:19

Torino sempre alla ricerca dell’erede di Andrea Belotti, attaccante sul piede di partenza e pronto per essere sostituito da un altro centravanti italiano. Sembrano infatti intensificarsi i contatti tra Toro e Napoli per Andrea Petagna, attaccante per il quale il club partenopeo chiede ben 15 milioni di euro. Granata che lavorano per trovare un intesa, con il ds Vagnati che aveva già avuto Petagna come giocatore alla Spal, ma non senza difficoltà.

Nel frattempo, qualche nube sul futuro di Belotti che sembrava promesso sposo del Monaco: pare infatti che nella corsa alla punta della Nazionale di Roberto Mancini sia ora il Nizza ad essere in vantaggio, mentre anche la Fiorentina (ormai vicinissima a Jovic) si è ormai tirata fuori dai giochi.