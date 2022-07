Calciomercato Torino: offerta al Bologna per Orsolini, ma spunta anche Casadei

08-07-2022 08:47

Da tempo un pallino della società e del tecnico Ivan Juric, è Riccardo Orsolini del Bologna il nome nuovo del mercato granata nelle ore in cui la società sta vedendo sfumare la permanenza di Praet (il Leicester lo vuole cede solo a titolo definitivo) e l’arrivo di Joao Pedro (verso il Galatasaray) con la trattativa per Laurentié che rimane complicata.

Da qui l’idea di virare sulla punta esterna del Bologna, mancino che ama partire da destra e che nel 3-4-2-1 di Juric può essere il trequartista di destra a supporto del centravanti dando anche quella intensità in fase di non possesso che chiede Juric. Per ora si parla di prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma la situazione è in piena evoluzione. Sempre nelle ultime ore, il Torino non molla la presa neppure per Giulio Maggiore, capitano e centrocampista dello Spezia. I liguri chiedono Seck e Linetty, un incastro di mercato difficile da completare e allora è emerso anche il nome del giovane interista Cesare Casadei, grande talento che i nerazzurri potrebbero cedere in prestito.

