Calciomercato Torino: se non arriva Denayer c'è l'idea Pezzella

09-08-2022 22:56

Ancora nebbia nel futuro della difesa granata, ancora alla ricerca del sostituto di Gleison Bremer e forse anche di un altro elemento. Questo perché in casa Torino tiene banco la non convocazione di Armando Izzo per l’esordio in Coppa Italia contro il Palermo: il difensore non è mai stato nelle grazie di Ivan Juric, ma nel girone di ritorno dell’anno scorso sembrava che il tecnico avere iniziato a fidarsi con continuità del difensore napoletano.

Per ora, con Jason Denayer ancora in stallo, l’ultimo nome uscito dalle strategie del ds Davide Vagnati è quello di German Pezzella. Argentino ex Fiorentina classe 1991, si tratta di un elemento che ha conosciuto a fondo la Serie A e potrebbe essere un “usato sicuro” da non sottovalutare.