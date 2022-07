Calciomercato Torino: c'è l'ultimo assalto a Joao Pedro e Praet, ma sono pronte due alternative

07-07-2022 20:07

Giornata intensa per il Torino, che ha visto il direttore sportivo Davide Vagnati impegnato a Milano per due incontri importanti: prima è toccato agli agenti di Dennis Praet, centrocampista che il Toro vorrebbe nuovamente avere in prestito oppure a titolo definitivo dal Leicester. Successivamente è toccato all’entourage di Joao Pedro, attaccante e capitano del Cagliari sul quale rimane l’interesse dei granata ma con i turchi del Galatasaray che rimangono in vantaggio.

Vista la difficoltà di chiedere questi due giocatori, considerate prime scelte, il Toro tiene caldo un doppio piano B: Armand Laurienté, punta che il Lorient continua a non voler cedere nonostante la volontà del ragazzo, e Miha Zajc, trequartista (o mezz’ala all’occorrenza) del Fenerbahçe che non direbbe di no ad un ritorno in Serie A dopo le esperienze con Empoli e Genoa.

