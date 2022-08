Calciomercato Udinese: per Udogie arriva il Tottenham con 25 milioni

04-08-2022 07:00

Era nell’aria l’arrivo di qualche offerta importante per Destiny Udogie, talentoso esterno sinistro dell’Udinese e della Nazionale che tanto ha fatto bene l’anno scorso in Serie A. In Friuli si è presentato il Tottenham, con un’offerta da 25 milioni bonus compresi, con la possibilità di lasciare il classe 2002 ancora un anno con la maglia bianconera.

Una situazione in piena evoluzione, ma l’arrivo di Enzo Ebosse e di Adam Masina e le offerte della Juventus e rifiutate dai friulani fanno pensare che sul giocatore potesse esserci un club di Premier League con liquidità immediata. Pare che anche il Brighton abbia presentato un’offerta, ma quella degli Spurs pare più concreta. Una condizione che, anche in passato, è stata decisiva nelle trattative con coinvolta la società della famiglia Pozzo.

