Calciomercato Verona: Barak si allontana, per la difesa arriva Hien

Il Verona non si ferma, anzi raddoppia. Dopo il giovane colombiano Juan Cabal, già arrivato in città e ufficialmente un giocatore gialloblù, la società si è mossa per regalare un altro rinforzo al reparto difensivo del tecnico Gabriele Cioffi. Si tratta di Isak Hien, svedese di 23 anni del Djurgardens per cui c’è una trattativa ben avviata che potrebbe chiudersi domani attorno ai 4 milioni di euro. L’annuncio probabilmente arriverà dopo il preliminare di Conference League tra gli svedesi e l’appel di Nicosia.

Nel frattempo prosegue la trattativa con la Fiorentina per il gioiello Antonin Barak, che sembra ormai essere diretto verso Firenze. Il centrocampista, poco utilizzato fino ad ora proprio a causa delle sirene di mercato, sarebbe ormai prossimo all’addio dopo l’apertura da parte del Verona al prestito con diritto di riscatto (o con obbligo) del centrocampista ceco.

