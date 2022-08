Calciomercato Verona: obiettivo un poker di arrivi, uno già ufficiale

27-08-2022 15:15

Tempo di rinforzi per il Verona, senza dubbio la squadra che ha venduto di più in Serie A cedendo in blocco tutto l’attacco (Caprari al Monza, Barak alla Fiorentina e Simeone al Napoli) e anche altri elementi importanti come Casale alla Lazio. Ora è il momento di cercare rinforzi e uno è stato già ufficializzato: si tratta del difensore Isak Hien, che arriva dal Djurgardens per 3,5 milioni di euro più bonus e che ha firmato un contratto quadriennale.

Ora gli scaligeri trattano tre elementi per l’attacco: il più vicino è Yayah Kallon, classe 2001 del Genoa per cui la trattativa pare essere ormai ai dettagli. Vicino anche un giocatore per la fascia, in modo da dare respiro alla coppia Faraoni-Lazovic, individuato nel “cavallo di ritorno” Fabio Depaoli della Sampdoria. Infine il colpo più grosso, che sarà uno tra Simone Verdi del Torino, su cui però c’è anche la concorrenza della Salernitana, e Josip Ilicic dell’Atalanta che nelle ultime ore sembra essere più vicino all’arrivo a Verona.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE