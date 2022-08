Calciomercato Verona, Perilli è ufficiale e si insite per Rugani

03-08-2022 22:27

Un giocatore in arrivo per l’Hellas Verona, una vera notizia visto che dei veneti si parla quasi sempre per le molte cessioni in vista piuttosto che per gli acquisti. Il nuovo arrivato sarà il secondo portiere: si tratta di Simone Perilli, svincolato ex Brescia, Perugia e Pisa che ha firmato un contratto fino al 2024.

In entrata invece c’è movimento in difesa: l’Hellas è tornata affarsi sentire con la Juventus per Daniele Rugani, che non ha altre pretendenti salvo un timido interesse dell’Empoli e potrebbe andare in prestito se la Juve accetterà di pagare una parte dell’ingaggio che si aggira sui 3 milioni a stagione. Sembrano invece sul piede di partenza due difensori: Mert Cetin, centrale turco del 1997, e Panagiotis Retsos, greco classe ’99.

