Calciopoli, la Juventus non dimentica gli scudetti revocati

Quella del numero di scudetti vinti della Juventus è una questione che continua a generare polemiche. A distanza di 14 anni, le decisione di revocare al club bianconero i titoli 2004/05 (non riassegnato) e 2005/06 (assegnato all’Inter) alimenta ancora il dibattito nel mondo del calcio italiano.

Ufficialmente quindi gli scudetti vinti dalla Juventus sono 36, ma non è un mistero che la stessa società bianconera rivendichi i due titoli revocati. E, come riportato da ‘Calcio&Finanza’, la questione non è affatto secondaria per gli azionisti.

Per il portale economico-sportivo, durante l’ultima riunione dei possessori di quote della società il tema è riemerso, con una replica decisa da parte del club: “Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi della giustizia sportiva e del Coni. Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società”.

