Calcioscommesse: condannato a 5 anni in primo grado Armando Izzo, difensore del Monza

Il Tribunale di Napoli ha inflitto una pena di 5 anni al difensore per una vicenda risalente all'epoca della sua militanza nell'Avellino

04-05-2023 17:45

Sono le 17:06 quando l’agenzia ANSA trasmette questa notizia che desta inevitabile attenzione, vista la notorietà del principale protagonista di questa vicenda giudiziaria estremamente rilevante.

Il difensore del Monza, Armando Izzo, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata ricorda il take di agenzia, è stato condannato a cinque anni di reclusione dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli, per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Una sentenza di primo grado, pronunciata nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 maggio.

Armando Izzo condannato a cinque anni in primo grado

Izzo è stato condannato a cinque anni di reclusione, al termine di un processo scaturito dalle indagini condotte dal pm anticamorra Maurizio De Marco, titolare dell’inchiesta legata profondamente al territorio e agli intrecci di Secondigliano.

Concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva sono i reati contestati al giocatore, che, in questa vicenda, ha sempre respinto contatti con ambienti criminali e gli addebiti, tanto da scegliere il rito ordinario.

Il pm, nel corso della sua requisitoria, aveva chiesto per il calciatore napoletano in forza al club brianzolo (è arrivato in prestito dal Torino l’estate scorsa) una condanna a 4 anni e 10 mesi, per un fatto specifico risalente al campionato 2013-2014, quando Izzo vestiva la maglia dell’Avellino e militava in B.

Fonte: ANSA

Calcioscommesse: le accuse del pm

Secondo quanto ricostruito, l’attuale difensore del Monza sarebbe stato coinvolto nell’indagine condotta dalla procura napoletana che ha investito l’Avellino, all’epoca iscritto alla serie cadetta, per una gara del campionato 2013-2014. Il Mattino entra nel dettaglio riportando che secondo l’accusa, il calciatore si sarebbe prestato a combinare la partita di B Modena-Avellino, finita 1-0, mentre la seconda partita nel mirino nella medesima stagione, contro la Reggina, non lo avrebbe visto coinvolto in alcun modo. Fonte: ANSA

Il possibile appello contro la condanna

Difeso dagli avvocati Alfredo Capuano e Salvatore Nugnes, Izzo (uno degli imputati in questo processo) è stato assolto dall’altro capo di imputazione, a proposito dell’altro match ritenuto sospetto e finito sotto la lente della procura. Nel corso di un probabile appello, che potrebbe scaturire da questa condanna, il calciatore potrà dimostrare le proprie ragioni nel tentativo di ribaltare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli.

