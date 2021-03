Calcioscommesse, seconda assoluzione in primo grado per Signori

Dopo quella del mese scorso a Piacenza riguardante la partita Piacenza-Padova del 2010, Beppe Signori è stato assolto perché il fatto non sussiste in primo grado anche dal tribunale di Modena dall’accusa di ipotesi di combine per due partite del 2011, Modena-Sassuolo e Modena-Siena.

L’ex bomber della Lazio e della Nazionale, vicecampione del mondo a Usa ’94, era coinvolto anche nell’inchiesta principale del calcioscommesse condotta a Cremona tra il 2010 e il 2011 e in quel caso l’accusa è finita in prescrizione.

OMNISPORT | 30-03-2021 18:22