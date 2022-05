Caleb Ewan si ritira prima delle montagne

19-05-2022 11:14

La carovana del Giro d’Italia, riparte oggi con la tappa che da Parma porterà i ciclisti a Genova. Non tutti, visto che nelle ultime ore è arrivato il forfait di Caleb Ewan, che quindi non sarà al via della 12/a tappa odierna.

Ieri il velocista australiano, si era classificato al quinto posto nella frazione vinta in volata dall’italiano Alberto Dainese.

L’australiano, 27 anni, aveva lasciato anche lo scorso anno, durante l’ottava tappa, ed ora sono cinque i ritiri in altrettante partecipazioni al Giro, dove ha vinto cinque tappe, nel 2017, 2019 e 2021. Il suo miglior risultato quest’anno è un secondo posto conquistato al traguardo di Scalea.

Un ritiro preventivato e calcolato da tempo quello dello sprinter australiano, che dunque conclude il Giro senza successi,

“Caleb Ewan oggi non sarà al via della tappa 12 del Giro – ufficializza il team belga – Come inizialmente pianificato, il corridore australiano lascia il Giro durante la seconda settimana di corsa. Con molte tappe di montagna in arrivo, assieme alla squadra è stato deciso che Ewan sarebbe tornato a casa. Adesso il nostro velocista, osserverà un breve periodo di riposo, per poi dedicarsi completamente alla sua preparazione verso il Tour de France, suo prossimo grande obiettivo della stagione, nel quale punterà nuovamente alle vittorie di tappa nelle frazioni per velocisti”.

Queste le parole del team Lotto in merito a Caleb Ewan.

