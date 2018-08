Call of Duty, la sexy meteorina lasciata per colpa del videogioco

Può una storia d’amore finire per colpa di un videogioco? Sembra proprio di sì. È quello che è successo tra Douglas Martin (conosciuto sul web col nome di FaZe Censor) e la sua ormai ex fidanzata Yanet Garcia. Youtuber con la passione per il gaming lui, modella e sensuale meteorina lei, tra di loro si è messo nientepodimeno che Call of Duty.

Avete capito bene. La 27-enne di origine messicana, che conta più di 7 milioni di followers su Instagram ed è considerata tra le ragazze-meteo più sexy del mondo, si è vista preferire il celebre sparatutto di Treyarch. Una scelta drastica che non ha mancato di stupire il popolo dei social network. Ma FaZe Censor è stato chiaro, tanto che un passo indietro da parte sua sembra ormai completamente impensabile.

Sceglie Call of Duty e lascia la sexy meteorina per mancanza di tempo

“Ci sono solamente 24 ore in un giorno – ha dichiarato Douglas Martin – e non ho abbastanza tempo da dedicare ad una fidanzata. Devo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera. Sono talmente focalizzato su ‘Call of Duty’ che non potrei darle le attenzioni che vorrebbe per almeno un altro anno”. Motivi prettamente professionali i suoi, che ha scelto di dedicarsi completamente alla vita da pro-gamer, anche in vista dell’uscita di Black Ops 4, il prossimo 12 ottobre.

A breve, inoltre, comincerà anche il campionato mondiale di CoD e il famoso youtuber è ovviamente tra i candidati alla vittoria finale, nonostante gli scarsi risultati ottenuti nell’ultimo anno di attività. Inutile dire che il montepremi in palio ammonta a diverse centinaia di migliaia di dollari. Un premio di consolazione niente male ma, mentre lui è intento ad allenarsi, sui social network la bella Yanet già posta scatti sexy…

HF4 | 01-08-2018 08:30