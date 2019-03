Cambia il calcio: modificate otto regole dall'anno prossimo

L'International football association board (Ifab), riunito ad Aberdeen in Scozia nel 133esimo meeting annuale, ha stabilito alcune modifiche importanti che verranno introdotte nei campionati di calcio dalla prossima stagione.

Fallo di mano

In primo luogo, cambia la regola sul fallo di mano. Sparirà il termine "volontario" come pre-condizione e maggiore peso verrà dato alla posizione più o meno aperta delle braccia: se si tengono le mani sopra la linea delle spalle nessun perdono, mentre al di sotto bisognerà fare comunque molta attenzione che la posizione e il movimento degli arti superiori siano davvero naturali per la dinamica dell’azione. Non si potrà più segnare o procurarsi un'occasione da gol aiutandosi con un qualsiasi tocco di mano, anche se fortuito (e nel caso sia volontario scatterà il giallo).

Sostituzioni

Non verranno più permesse perdite di tempo per quanto riguarda le sostituzioni: i giocatori dovranno uscire non più da metà campo ma dal punto più vicino delle linee perimetrali, così da evitare le lunghe passeggiate verso le panchine.

Ammonizioni ed espulsioni

I cartellini gialli e rossi verranno utilizzati anche per i membri dello staff, a cominciare dagli allenatori. E viene raccomandato che anche le sanzioni dei Giudici Sportivi si adeguino, anzi se possibile siano più severe su quando far scattare lo stop per cumulo di cartellini.

Calci di punizione

Sulle punizioni gli attaccanti dovranno stazionare a non meno di un metro dalla barriera dei difensori.

Calci piazzati e rigori

Sui calci di rinvio e sui calci di punizione difensivi in area gli attaccanti avversari dovranno star fuori dall'area di rigore al momento dell'esecuzione, ma appena calciato il pallone sarà subito in gioco e potranno quindi entrarvi liberamente.

La posizione del portiere sui calci di rigore

Sui calci di rigore il portiere dovrà avere un solo piede e non entrambi sulla linea di porta al momento del tiro. Verrà concesso ufficialmente ai portieri quel che già fanno: un passo in avanti prima che il pallone si muova per darsi lo slancio verso il lato prescelto. I Var saranno molto attenti a punire l’avanzamento irregolare del secondo piede in caso di rigore fallito.

Divieto di gol dell’arbitro

Col regolamento attuale ogni deviazione involontaria da parte dell’arbitro viene considerata “neutra”: con la nuova regola se un tocco fortuito dell’arbitro provocherà un gol, un cambio di possesso del pallone o lo sviluppo di una azione importante il gioco verrà interrotto e ripreso con una rimessa da parte dell’arbitro stesso.

Pallone scodellato

Il pallone deve essere obbligatoriamente restituito a chi ne aveva il possesso (con avversari ad almeno 4 metri), e nell’area di rigore verrà sempre e comunque consegnato al portiere.

SPORTAL.IT | 03-03-2019 15:30