Camila Giorgi: "Contenta di essere tornata a questi livelli"

26-05-2022 22:51

Camila Giorgi ha commentato felice la vittoria contro Yulia Putintseva al secondo turno del Rolaand Garros: “Sono molto contenta di come ho giocato oggi, sono stata molto solida. Sono sempre partita piano. Forse è dovuto al fatto che sono stata ferma tanto e ho bisogno di giocare qualche game per trovare il ritmo“.

“Gioco sulla terra e devo esser lì ogni punto, devo remare. Sono stata ferma tanto tempo e ritrovarmi a giocare a questi livelli, per me è incredibile, è per questo che mi incito, sono grata di giocare a questi livelli”, sono le parole riportate da Oasport.