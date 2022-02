Campionati Italiani 2022, Puglia scelta come sede di gara

22-02-2022 13:22

Toccherà alla Puglia fare da sfondo alla gara più attesa dei Campionati Italiani di ciclismo su strada 2022. L’annuncio è stato dato direttamente dalla Federciclismo nel corso dell’ultimo consiglio federale andato in scena ieri, occasione durante la quale il GS Emilia si è visto assegnare ufficialmente l’incarico di organizzare la manifestazione.

“L’assegnazione da parte della FCI ci carica di responsabilità ma è anche un riconoscimento all’impegno e alla passione che con tutto il mio gruppo da sempre mettiamo in tutti i nostri eventi” ha dichiarato Adriano Amici dopo aver appreso la notizia.

“Ora si tratta di mettersi al lavoro. In Puglia ho trovato un gruppo motivato e mosso da una grande passione, in modo particolare il Presidente del Comitato Regionale FCI, Giuseppe Calabrese, e il Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, il Sindaco di Alberobello, Michele Maria Longo, e tutti i sindaci dei comuni della Costa dei Trulli, con i quali siamo già in stretto contatto per definire tutti i dettagli dell’evento che saranno svelati nei prossimi giorni”.

Si sa già però che la prova in linea degli élite si correrà il prossimo 26 giugno su un tracciato che si snoderà nella Provincia di Bari collegando proprio Giovinazzo e Alberobello.

