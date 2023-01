Campo chiuso per neve, Balotelli si sfoga sui social

20-01-2023 19:45

L’attaccante del Sion Mario Balotelli si è lamentato sui social per la strana situazione che sta vivendo il club svizzero, che non si può allenare perché il Comune non ha ancora sgomberato il campo dalla neve.

“Diamo il 200% ogni giorno per ottenere i risultati migliori ma il Comune non ci lascia allenare sui loro campi, dando la precedenza ad altri, e nemmeno allo stadio. Siamo costretti a lavorare solo al 20% e quindi come c… facciamo a preparare una partita al top? Non tifate il Sion e non rompete se perdiamo. Siamo in Svizzera ed è impossibile usare i campi per la neve: ma siamo seri? Svegliatevi perché non siamo qui in vacanza ma per vincere. Non appena lo capirete, arriveranno i risultati che contano”.