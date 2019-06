Cancelo al City per colpa di un ex: è polemica sul web

In attesa che si concluda il casting o il conclave, che dir si voglia, per conoscere finalmente il nome del nuovo allenatore della Juventus, la dirigenza bianconera con Paratici resta attivissima sul calciomercato. In queste ore, da più parti oramai, viene data in dirittura d’arrivo la cessione di Joao Cancelo al Manchester City per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Notizia che ha scosso e non poco la tifoseria della Vecchia Signora che sui social ha espresso tutto il suo disappunto per l’operazione.

Tenere Cancelo, via De Sciglio, Rugani e Alex Sandro – I tifosi hanno detto la loro con post, tweet e quant’altro di social. Sono in molti a vedere nel terzino portoghese un potenziale crack se sfruttato a dovere, i commenti “No assolutamente per me e il migliore da non toccare” oppure “Cancelo x me incedibile” si sprecano e a chi ipotizza che la cessione di Joao al City sia un modo per poter arrivare a Guardiola c’è chi stronca l’entusiasmo sul nascere “Vi dico che Pep non solo non arriva, ma ci sta fottendo anche i giocatori migliori”. Ma non finisce qui perchè gli juventini chiedono che per fare cassa invece di vendere Cancelo vengano “tagliati” i vari De Sciglio, Rugani e Alex Sandro la cui permanenza non è ritenuta indispensabile.

Cancelo, non era colpa di Allegri? – E pensare, ricorda qualcuno, che proprio la gestione di Cancelo da parte dell’oramai ex allenatore della Juve, Max Allegri, era finita sotto la lente d’ingrandimento di molti addetti ai lavori e tifosi. Dopo un inizio scoppiettante, il portoghese anche a causa di un infortunio patito a dicembre, non era sembrato più lo stesso, le continue reprimende del tecnico a migliorare la fase difensiva sembrano averlo spento, tanto che in molte gare Cancelo aveva finito per accomodarsi in panchina e gli era stato preferito da Allegri proprio De Sciglio. Tra le voci dei possibili dissidi con la dirigenza bianconera e Andrea Agnelli in particolare si era parlato di questo progetto di Allegri per continuare con la Juve che prevedeva il sacrificio anche di alcuni big che non lo avevano convinto, tra cui sembrava ci fosse proprio il portoghese (con Dybala e Pjanic). “Ma come, ora che Allegri è stato mandato via vendono lo stesso Cancelo?”. E sono in molti a non voler fare la fine dell’Inter che lo scorso anno non riscattò Joao per 40 milioni salvo poi mangiarsi le mani.

SPORTEVAI | 07-06-2019 09:05