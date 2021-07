Cannavaro: "Pallone d'Oro non ad un Azzurro"

Secondo Fabio Cannavaro il Pallone d’Oro 2021 va dato a Lionel Messi e non ad uno degli Azzurri: “Io lo darei a Messi. Leo è il numero uno assoluto ed è stato protagonista di una Coppa America stratosferica”.

Il campione del mondo 2006 applaude in ogni caso gli Azzurri, e soprattutto Donnarumma: “Ha disputato un Europeo super. Il fuoriclasse di questa Italia, però, è un altro: Gigio Donnarumma. Mi meraviglio che, prima di Euro2020, c’era anche chi lo considerava un portiere bravo, ma normale. Non c’è nulla di normale, in Gigio. A partire da una tranquillità unica se pensiamo che ha appena 22 anni”.

OMNISPORT | 17-07-2021 11:23