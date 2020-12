Canta inno Juve, nessuno perdona Gomez: Traditore

Non sapeva di essere inquadrato dalle telecamere il Papu Gomez quando, seduto in panchina, s’è messo a intonare l’inno della Juventus prima della gara con i bianconeri. E non sapeva che quella contro i campioni d’Italia (è entrato al 53′ nonostante le polemiche di questi giorni con Gasperini) rischia di essere davvero la sua ultima apparizione con la maglia dell’Atalanta. Da ieri sera il fantasista argentino è nel mirino dei social: non solo i tifosi bergamaschi gli stanno dicendo di tutto, anche i fan di altre squadre non lesinano commenti velenosi per il suo comportamento. Qualche sorriso solo dai tifosi della Juve, vista la circostanza.

Il video di Gomez che canta l’inno fa il giro del web

Il video del Papu che sorride in panchina mentre canta l’inno dei suoi avversari ha fatto presto il giro del web ed è diventato virale. Scatenati i tifosi dell’Atalanta, soprattutto quelli che in diretta non si erano accorti della cosa.

I tifosi dell’Atalanta rinnegano Gomez

Se prima di ieri i tifosi bergamaschi non avevano preso una posizione netta nello scontro tra Gomez e Gasperini, ora non ci sono più dubbi stando ai commenti sui social: “Il capitano che ci tiene alla squadra e tifa l’altra per ripicca personale… Complimenti sei un piccolo uomo.. e la statura non c’entra niente” o anche: “Professionalità ZERO, rispetto per i compagni ZERO, rispetto per società che lo paga ZERO,….. GÓMEZ BOCCIATO!!”.

L’invito è anche alle altre società a non prenderlo: “nessun club italiano dovrebbe prendersi un elemento del genere, che ha dimostrato di non aver rispetto dell’allenatore, della società. Dei tifosi!”, oppure: “è riuscito in meno di 15 giorni a passare da Re Di Bergamo a traditore, che peccato”.

Non mancano commenti ironici: “Pensa se avesse incontrato l’Inter, e avesse cantato l’inno. Gasperini l’avrebbe ripreso a pugni”, oppure: “E quindi la polemica è il Papu che di diverte a cantare l’inno della Juve. Lo confesso io da rossonero cantavo “pazza Inter amala” per il ritmo coinvolgente” e infine un tifoso avversario: “Se Gomez lasciasse l’Atalanta ci dovremmo provare. Sarebbe davvero un bel acquisto. Sarebbe il cervello in mezzo al campo che in questo momento manca per farci fare il salto di qualità”.

SPORTEVAI | 17-12-2020 09:05