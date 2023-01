Cantona su Ronaldo: "Prenda esempio da veterani come Maldini, Ibra e Giggs"

15-01-2023 16:20

Fonte: AL Nassr Club of Saudi Arabia/Anadolu Agency via Getty Images

Cristiano Ronaldo deve accettare di “non avere più 25 anni” e seguire gli esempi di altri veterani come Ryan Giggs, Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini.

Questo è stato il messaggio del grande ex del Manchester United Eric Cantona, che ha fatto riferimento al ruolo di primo piano che Ibrahimovic ha giocato al Milan nonostante il suo minutaggio si sia fortemente ridotto.

Ronaldo si è separato dallo United in malo modo dopo aver dichiarato di essersi sentito “tradito” dal club e di avere poco rispetto per l’allenatore dei Red Devils Erik ten Hag e per l’ex capo Ralf Rangnick. L’attaccante portoghese ha giocato solo 10 delle 21 partite dello United in questa stagione, e Cantona ha suggerito che il 37enne avrebbe dovuto gestire la situazione in modo diverso.

Ibrahimovic ha giocato anche da infortunato nello scorso anno col Milan, segnando otto gol in 23 partite di Serie A e dando anche un grande supporto a chi veniva schierato in campo più spesso, Olivier Giroud e Rafael Leao.

Cantona ha dichiarato a CalcioMercato: “Ci sono due tipi di veterani: quelli che vogliono giocare tutte le partite perché pensano ancora di avere 25 anni e quelli che si rendono conto di non averne 25 e sono qui per aiutare i giovani, sanno che non giocheranno tutte le partite, ma sono consapevoli che avranno il loro momento. Ci sono giocatori che aiutano i nuovi: Ibrahimovic lo fa ancora con il Milan, Ryan Giggs o lo stesso Maldini quando era al Milan. Cristiano Ronaldo non si rende conto di non avere 25 anni. È già più vecchio e non sa che, invece di essere infelice per non aver giocato sempre, dovrebbe accettare la situazione”.

Ronaldo potrebbe fare il suo debutto per l’Al Nassr contro l’Ettifaq domenica prossima, dopo aver saltato gli scontri con l’Al Tai e l’Al Shabab a causa di una squalifica di due partite inflittagli dalla Football Association inglese.