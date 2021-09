Caos Barça, Koeman vicino all'esonero: due italiani in gioco

C’era una volta il grande Barcellona. Oggi, della squadra che ha dominato il calcio europeo per un paio di decenni non v’è più traccia. Tantissimi i problemi, non solo finanziari.

L’addio di Leo Messi ha reso il Barça nudo. Ronald Koeman, in due gare valide per la fase a gironi di Champions League, ha raccolto zero punti, segnando zero gol e subendone sei.

Il prossimo match è in casa dell’Atletico Madrid, fresco del successo a San Siro. Da capire se il Barcellona si presenterà ancora con Ronald Koeman come allenatore dei blaugrana.

Il presidente Joan Laporta starebbe valutando tutte le opzioni disponibili. Secondo Catalunya Radio, oltre a nomi già noti come quelli di Xavi e Robert Martinez, ci sarebbero altre piste.

Una porterebbe ad Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Juventus piacerebbe molto a Joan Laporta, anche perchè avrebbe un costo non impossibile e, come noto, il Barcellona è nei guai a livello finanziario.

C’è anche chi sogna Antonio Conte. Attualmente impegnato nel ruolo di opinionista, l’ex tecnico dell’Inter è stato vicino anche ad allenare il Real Madrid nel recente passato.

La sensazione è che, nelle prossime ore, il Barcellona prenderà la sua decisione. La posizione di Ronald Koeman non è mai stata così in bilico: “Non controllo il mio futuro”, ha ammesso l’olandese.

