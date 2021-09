Milan, Stefano Pioli si scaglia contro l'arbitro: dure accuse

Stefano Pioli dà sfogo a tutta la sua rabbia dopo l’amaro epilogo della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid: il suo Milan è stato rimontato e battuto nel finale di gara, dopo aver giocato a lungo in 10 per l’espulsione nel primo tempo di Kessié. Nel mirino il rigore assegnato nel recupero dall’arbitro Cakir, e non solo.

“Non credo che sia stata la miglior serata dell’arbitro. Siamo stati un po’ penalizzati. Dispiace. L’inferiorità numerica ci ha costretti a fare un altro tipo di partita, dopo l’espulsione le difficoltà sono state tante”, ha spiegato l’allenatore rossonero.

“Cakir? Tante situazioni mi hanno fatto arrabbiare, non solo l’espulsione e il rigore: a metà e metà andava sempre dall’altra parte“, è la dura accusa di Pioli.

In particolare, il club rossonero giudica molto severa l’espulsione di Kessié alla mezz’ora e totalmente inesistente il rigore del 2-1 dell’Atletico, assegnato per fallo di mano di Kalulu, che colpisce involontariamente la sfera con il braccio sinistro dopo un tocco sospetto dello stesso attaccante dei colchoneros Lemar. Le proteste dei giocatori milanisti sono state inutili: anche il VAR ha confermato la decisione di Cakir.

“Noi dobbiamo pensare alle cose buone fatte in 11 contro 11 – ha spiegato Pioli -. Con un po’ di attenzione si poteva portare anche a casa la vittoria, soffrendo, stringendo i denti. Ci è mancato qualcosina, è un peccato”.

Sulla prestazione dei suoi: “Abbiamo giocato bene, con ritmo e qualità, concretizzando meno di quanto meritavamo. Dobbiamo stare nelle partite per tutta la gara”.

OMNISPORT | 28-09-2021 23:40