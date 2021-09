Milan, la rabbia dei tifosi: “Quei due ci hanno rovinato”

Il Milan giocare una grandissima partita, così come a Liverpool ma viene battuta a tempo praticamente scaduto dall’Atletico Madrid. Il secondo turno della fase a gironi di Champions League conferma lo stato di salute della formazione di Stefano Pioli che per larghi tratti del match è riuscita a mettere sotto una corazzata come l’Atletico Madrid, con gli spagnoli che hanno potuto beneficiare di una superiorità numerica per oltre un’ora.

Le critiche a Kessie

Nella notte di San Siro, i tifosi del Milan se la prendono ancora una volta con Franck Kessie. Il giocatore simbolo della scorsa stagione sembra ora diventato il problema dei rossoneri: “Ma sei non ci sei con la testa, se non ti senti parte del progetto e non firmi quel maledetto rinnovo, come puoi stare tranquillo e dare al Milan ciò che serve? Kessie vergognoso da inizio stagione”. Mentre Alessandro scrive: “Un pollo con la testa altrove, ma a questi livelli un arbitro non può rovinare una gara così con decisione affrettate”.

Molti tifosi del Milan si augurano di risolvere presto la vicenda legata al contratto del giocatore che in questo inizio di stagione non è riuscito a fornire le prestazioni che ci si aspettava: “Kessie dichiara amore, non rinnova, ha già un accordo con il PSG, non c’è di testa. La forma è una conseguenza. Il rischio di farlo giocare in questo momento è alto. Spero la società veda e provveda”. Anche Alan non usa mezzi termini: “Kessie è indifendibile. Aldilà del rosso, peggiore in campo per mezz’ora”.

La rabbia per la direzione arbitrale

La rabbia dei tifosi del Milan però colpisce anche la direzione arbitrale del turco Cakir che prima espelle Kessie con un secondo giallo molto fiscale e poi nel recupero assegna un calcio di rigore all’Atletico. “Espulsione e rigore assolutamente inesistenti. Sono anni che fischiano queste cose in Europa che non capisco e non capirò mai”. Anche Masfec attacca arbitro e Kessie: “Furto incredibile, ma Kessie non lo voglio più vedere”.

Marco però sottolinea anche la prova della squadra: “Partita dominata nel primo tempo, rovinata da un arbitro inadeguato e da un giocatore che non può evidentemente più giocare finché non deciderà del suo futuro. Peccato ma sono orgogliosissimo di questi ragazzi”.

