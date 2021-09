La panchina di Koeman è a forte rischio. Saranno decisive le prossime due gare di Liga per l’olandese per provare a salvare la sua posizione di allenatore dei blaugrana.

Marca ha promosso un casting per capire chi potrebbe essere l’uomo giusto per prendere il posto dell’olandese. Oltre a vecchie conoscenze del club, come Xavi, attenzione al nome di Conte, reduce dall’esperienza all’Inter.

OMNISPORT | 22-09-2021 08:05