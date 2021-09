Caos Sudamerica: in Liga rinviata Siviglia-Barcellona

Due sfide del quarto turno di Liga, Siviglia-Barcellona e Villarreal-Alaves, non si giocheranno nel prossimo weekend. Il Consiglio Superiore dello Sport ha annunciato la decisione di accettare la richiesta del massimo campionato spagnolo – dopo la delibera della Commissione della Competizione della RFEF – di rinviare i due incontri. ILa richiesta del presidente Javier Tebas, arrivata a causa dei tanti calciatori dei quattro club spagnoli impegnati con le rispettive nazionali in Sudamerica nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, era stata inizialmente bocciata.

Nella sfida tra Siviglia e Barcellona, fissata per sabato 11 settembre alle 21, gli andalusi avrebbero dovuto rinunciare ad Acuña, Montiel e Papu Gomez, mentre l’allenatore dei ‘blaugrana’ Koeman non avrebbe avuto a disposizione Ronald Araujo.

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha impugnato la decisione del Comitato di Competizione e oggi il Consiglio Superiore dello Sport gli ha dato ragione.

La RFEF, la Federcalcio spagnola, si è appellata all’articolo 239 del Registro delle Associazioni Sportive, redatto dal CSD, che afferma che non è possibile modificare gli orari ufficiali delle partite “salvo cause di forza maggiore considerare valide dal regolamento“. Tra questi motivi, precisa l’articolo, non è considerata “la circostanza di non poter schierare calciatori per squalifica, infortunio o per convocazioni in nazionale“.

La Liga si è appellata proprio all’organo che redige il regolamento, il Consiglio Superiore dello Sport, chiedendo di poterlo modificare. Richiesta accettata, rispettando i tempi stabiliti dalla stessa Federcalcio.

OMNISPORT | 07-09-2021 13:50