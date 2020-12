Capello: "Dybala come Savicevic"

Il momento non esaltante di un giocatore del calibro come Dybala, fa spesso parlare, discutere e cambiare opinioni.

Anche Fabio Capello, ex grande mister sia di Juventus che di Milan, ha voluto dire la sua sul periodo non facile della Joya e lo ha fatto rilasciando un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

L’ex allenatore ha voluto paragonare Dybala ad un altro grande numero 10 della storia…queste le sue parole: “Che succede all’argentino? Il Covid è la spiegazione, soprattutto per un giocatore come Dybala che ha bisogno di saltare l’uomo. L’impressione è che sia un po’ incompiuto: incanta, ma lascia dubbi, ricorda Savicevic. Di sicuro ha qualità superiori, ha davvero tutto quello che serve. Come ritrovarlo? Con la forma fisica. Paulo deve essere al 100% perché, se stai bene di fisico, la testa ti porta ad affrontare gli avversari, i compagni, l’allenatore, anche la società”.

OMNISPORT | 29-12-2020 12:01