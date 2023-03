Capo polizia olandese: “No ai tifosi della Roma qui”

In vista della partita contro il Feyenoord, Paauw risponde così al sindaco di Roma che ha proposto di vietare la trasferta nella capitale ai tifosi orange

24-03-2023 14:21

Guerra istituzionale in vista dei quarti di finale di Europa League tra Feyenoord e Roma. Se il sindaco capitolino Gualtieri aveva proposto di vietare la trasferta ai tifosi olandesi, il capo della polizia dei Paesi Bassi Frank Paauw risponde per le rime, come riporta il Corriere di Roma: “Immagino che se i nostri tifosi non sono i benvenuti a Roma, ha senso non permettere ai tifosi romanisti di venire a Rotterdam”.

C’è molta preoccupazione per ciò che potrebbe succedere con i tifosi del Feyenoord a Roma dopo le devastazioni avvenute nei precedenti, in particolare della Barcaccia, minacciata di nuovi dagli ultras orange.