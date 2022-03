Capolavoro di Mohoric in discesa, sua la Milano-Sanremo

19-03-2022 16:56

Lo sloveno che non ci si aspetta vince l’edizione 2022 della Milano-Sanremo: è Matej Mohoric, che ha piantato tutti in asso nella discesa del Poggio prendendosi rischi assurdi e trionfando in Via Roma.

Pronti via e vanno in fuga otto uomini, Yevgeniy Gidich e Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi e Diego Pablo Sevilla (Eolo-Kometa), Filippo Tagliani e Ricardo Alejandro Zurita (Androni-Sidermec) e Filippo Conca (Lotto Soudal), solo Tonelli e Rivi rimangono in testa dopo la Cipressa e vengono ripresi poco dopo l’attacco della salita del Poggio.

Appena cominciata l’ultima salita scatta Pogacar ma non lo lasciano andare, anche il secondo allungo va a vuoto, poi ci prova il suo connazionale Roglic, ma l’allungo più convinto è quello del danese Soren Kragh Andersen, che scollina tallonato da Pogacar, Van der Poel e Van Aert. Ma in discesa, prendendosi un rischio pazzesco, scatta il terzo sloveno, Matej Mohoric, che torna sull’Aurelia con 6 secondi di vantaggio.

Nessuno riprende più lo sloveno che nessuno si aspettava, il terzo incomodo in mezzo a Pogacar e Roglic, portacolori della Bahrain Victorious trionfa in Via Roma precedendo di una manciata di secondi Anthony Turgis e a Van der Poel.

OMNISPORT