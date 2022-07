Caprari saluta il Verona: "Qualcuno non ha mantenuto le promesse"

22-07-2022 00:01

Gianluca Caprari è diventato un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha voluto salutare l’Hellas Verona con un post su Instagram: “È stato un anno stupendo dove ho conosciuto persone speciali che mi hanno fatto sentire a casa. A Verona è cresciuto mio figlio, sono cresciuto io come calciatore e uomo. A Verona un giorno ci voglio tornare“.

Ma non si è risparmiato qualche frecciatina: “Tutti vogliono conoscere la verità, tanti miei compagni sanno cosa pensavo. Dichiarazioni importanti, parole e promesse dette anche a me di persona, che poi alla fine non sono state mantenute – così Caprari che in chiusura ha detto -. Sarò per sempre un vostro tifoso. Arrivederci Verona!”.