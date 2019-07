Capuano fa infuriare tifosi Inter e Milan

Il nuovo stadio a Milano si farà, con buona pace dei tantissimi nostalgici e di chi ritiene San Siro un luogo dell’anima e non solo un impianto sportivo. Milan e Inter hanno le idee chiare e le hanno esposte al Comune di Milano, presentando il progetto di fattibilità (750 pagine) per la costruzione del nuovo stadio che dovrà sorgere vicino all’attuale. Un progetto ambizioso, che si ripromette di diventare l’occasione per trasformare l’intero quartiere, realizzando un distretto con aree commerciali, cinema, ristoranti, uffici. Lo stadio dovrà essere completato a fine 2023, mentre tutto il distretto commerciale dovrà essere finito entro il 2026.

IL TWEET – Oltre all’aspetto romantico però c’è un altro punto che fa discutere, ovvero la creazione di un settore extralusso tra i settori riservati ai tifosi ed è quello che non piace a Giovanni Capuano. Il giornalista di Panorama su twitter si sfoga: “Il nuovo stadio che Inter e Milan vogliono costruire abbattendo San Siro avrà 60.000 posti di cui 12.000 corporate (lusso). Se lo fanno, la certezza è che dopo i famosi ‘popolari’ resteranno un ricordo e per abbonamenti e biglietti si potrà passare direttamente in gioielleria”. Fioccano i commenti: ” Invece a Torino, Londra, etc i costi sono da 10 ai 20 euro ad abbonamento?”.

LE REAZIONI – I tifosi di Inter e Milan difendono le loro società e puntano il dito su come si comportano gli altri club: “Però non dici una parola sulla politica dei prezzi della Juve, che sostanzialmente è la stessa. Il calcio è di chi lo paga e non da oggi. Si rinuncia ad uno storico stadio da 80k posti per guadagnare di più con uno stadio più piccolo, non per altro” o anche: “Premesso che San Siro dovrebbe avere almeno 70k spettatori, Capuano ma quanti spettatori fa lo stadio della Juve? e quanti sono “corporate”? e i prezzi risultano “popolari”? Perchè qui parliamo di un progetto di uno stadio che ancora non c’è, li parliamo di uno stadio che c’è”, oppure: “Tutte le società hanno l’area “ lusso”.. non vedo il problema . L’Arsenal na ha 9 mila posti anche San Siro aveva 3/4 mila.. certo che noi in Italia vogliamo i cambiamenti ma poi quando ci sono siamo i migliori a trovarne sempre i difetti…” e infine: “Al Camp Nou e al Bernabeu te li regalano invece. sei sempre a polemizzare Capuano, il tifo è cio che tutto muove, purtroppo”.

SPORTEVAI | 11-07-2019 08:49