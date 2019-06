Caputi indignato per caso Spinazzola-Pellegrini, il web lo deride

Il mercato nell’era delle plusvalenze risponde a logiche sempre diverse e gli affari tortuosi che consentono ai club di rientrare di spese in bilancio suggeriscono sempre più una finanza creativa, per usare un termine caro a Galliani. Parecchie operazioni in passato – e il pensiero va all’affare Sturaro tra Juve e Genoa – hanno fatto storcere il naso ed anche lo scambio tra Roma e Juventus con protagonisti Luca Pellegrini e Spinazzola ha trovato fieri censori. Tra cui Massimo Caputi.

IL TWEET – Il responsabile dello sport de Il Messaggero punta il dito sulle valutazioni gonfiate e su twitter scrive: “In nome dei bilanci e delle plusvalenze nell’affare Spinazzola – Luca Pellegrini entrambi i giocatori vengono quotati 10 milioni in più del loro reale valore di mercato”. Presto si scatena un vespaio sui social: “Bastoni 31 milioni era corretto invece… Carraro 5 milioni…Gavioli e quell’altro 8,5… tutto regolare… dai Caputi. Questi interventi “ad orologeria” fanno sorridere” o anche: “Fiatano solo quando c’è la Juventus in mezzo. Sanno che solo così ottengono un po’ di visibilità. Poi fa nulla che la credibilità va a farsi friggere. L’antijuventinita’ li pervade”.

LE REAZIONI – Arrivano da più fronti gli attacchi a Caputi: ” Se non sbaglio Stefano Sensi è stato acquistato per 5 milioni per il prestito più 25 milioni per il riscatto obbligatorio. Sono 30 milioni di euro Sensi ha un valore di 18 milioni di euro e non ha vinto niente. Ha scritto qualcosa a riguardo?” e poi “Che poi qui si tratta di giocatori che almeno hanno fatto presenze in serie a. Uno già fatto e un altro è una giovane promessa molto interessante. Invece su chi vende i primavera a 10-15 milioni il Signor Caputi non parla”. I tifosi di Juve e Roma sono i più sarcastici: “I valori di mercato li dà il mercato, per l’appunto. Domanda e offerta. Non esiste un listino-prezzi per i calciatori, al massimo stime” o anche: “Dove c’è Juventus ci sono tanti like facili facili ..mica come i primavera dell’Inter mai comparsi in serie A e venduti come nuovi Leo Messi o che giocano in Belgio e vengono venduti a cifre esorbitanti” oppure: “Mi piacerebbe sapere che ne pensa delle plusvalenze delle altre società… inutile che indici solo Roma” e infine: “Invece il valore di mercato di Diawara che è in panchina da 2 anni, quello è reale, visto che è stato valutato 20 milioni, ma li non parli eh? Al gettone a canale 21 non rinunci?”.

SPORTEVAI | 29-06-2019 10:29