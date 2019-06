Juve, 90 milioni di plusvalenze in un anno: è polemica sul web

Il tema delle plusvalenze più o meno forzate continua a tener banco, a volte indignando altre spingendo a considerazioni di varia natura. Anche l’Inter si sta muovendo bene sotto questo aspetto ma a far notizia è soprattutto la Juventus che di recente ha piazzato anche il colpo Orsolini al Bologna. Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano fa i conti e su twitter scrive: “Per quelli che lo chiedono: con la cessione di Orsolini al Bologna la Juventus è arrivata a circa 90 milioni di plusvalenze dal 1° luglio 2018 a oggi. Ne aveva a bilancio 35,6 la scorsa estate, poi ha aggiunto Sturaro, Cerri, Audero e ora Orsolini”.

LA REPLICA – Non ci stanno i tifosi della Juve ad essere additati come quelli che barano e fioccano commenti acidi sui social: “Anche poco, visto che ci sono squadre che con dei primavera sconosciuti riescono a fare plusvalenze monstre” o anche: “Se un calciatore della nazionale under 21 che quest’anno ha fatto tanto bene non vale 15 milioni ci dica lei quanto vale!” oppure: “Si chiama programmazione, la Juve è sempre stata attenta ad individuare i migliori giovani anche se per ovvi ragioni non possono giocare in prima squadra servono a fare plusvalenze per capire la Juve era su Sensi 4/ 5 anni fa quando costava 2 lire non 35 milioni” e infine: “Orsolini nell’ultima stagione ha messo insieme 10 goal e 6 assist. Ha solo 9 mesi più di Chiesa, che viene valutato millemila miliardi e che nell’ultima Serie A ha messo a segno la bellezza di 6 goal. Però 15 milioni per Orsolini sono uno scandalo”.

LE REAZIONI – Di ben altro tenore i commenti delle altre tifoserie: “Manca solo che la Fiorentina prenda il magazziniere della Continassa a 20 milioni ed il giro delle porcate é completo” o anche: “Esploderà un’ altra Calciopoli, è solo questione di tempo”. Qualcuno nota: “Guarda caso la quota d’ammortamento di Ronaldo. Paratici masterclass” e infine: “Che valutazioni pompate !! Il calcio è marcio”.

SPORTEVAI | 22-06-2019 09:42