Caressa gela lo studio: Yamal come Cassano a 17 anni, poi la gaffe su Lazio-Juve

Il paragone choc, la profezia su Taremi per Inter-Barcellona e la chiosa con gaffe: Caressa fa scatenare i tifosi sul web, cosa è successo al Club

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Fabio Caressa scatena il web con un paragone azzardato tra il fenomeno del Barcellona Lamine Yamal e Antonio Cassano. Ne ha parlato nel corso di Sky Calcio Club, facendo calare il gelo in studio. Non solo: il giornalista ha chiuso la puntata domenicale con una gaffe su Lazio-Juve che non è affatto passata inosservata.

Caressa la spara grossa: il paragone tra Yamal e Cassano

Non ancora maggiorenne, il golden boy del Barcellona Yamal è già uno dei calciatori più forti del pianeta. E lo ha dimostrato anche nella pirotecnica semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter terminata 3-3, tanto da meritarsi gli elogi di Simone Inzaghi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel corso del ‘Club’, consueto appuntamento della domenica sera in onda su Sky, Fabio Caressa si è lasciato andare a un paragone un po’ troppo azzardato: “Mi è venuto in mente chi era forte come Yamal a 17 anni: Antonio Cassano”. Gelo in studio. Cala il silenzio. Neppure una replica, zero commenti. Bergomi, Marchegiani e De Grandis tacciono. Poi (ri)prende la parola Marocchi, che va avanti col suo discorso come se le parole di Caressa non fossero mai state pronunciate.

Tifosi scatenati sul web: le reazioni social

Se in studio nessuno ha commentato, stessa cosa non è successa sul web, dove i tifosi si sono letteralmente scatenati. “Talmente inquietante che persino Marchegiani ha smesso di laggare” ironizza Alberto sulla pagina Facebook ‘Ne parliamo ar Clab’. “Nemmeno Cassano direbbe una stro..ata simile” scrive Mattia.

“Propongo la fondazione di una nuova pagina! Lamine Yamal che a Caressa ricorda Antonio Cassano” aggiunge Sara. “A 17 anni quello che era davvero fuori categoria era Balotelli. Ma non tutti sono ancora pronti per affrontare questo argomento” sostiene Pinco Pallino. “Pato, ci si dimentica di lui. Ma senza problemi fisici” afferma Luca.

La profezia su Taremi e la gaffe su Lazio-Juve

Inzaghi incrocia le dita e spera di avere a disposizione capitan Lautaro per il ritorno col Barcellona in programma domani, martedì 6 maggio, a San Siro. Si deciderà all’ultimo momento, ma se non dovesse essere in perfette condizioni fisiche toccherà a Taremi. Ed è proprio sull’iraniano che Caressa si è sbilanciato in vista della partita più importante dell’anno per i nerazzurri: “Non so perché ma ho questa cosa che Taremi martedì sarà decisivo”. Anche in questo caso il web è andato in tilt.

Poi la chiosa finale con una gaffe: “Buonanotte! Ci vediamo domenica prossima dopo Lazio-Juventus delle 20:45, grande spettacolo!”. In realtà il posticipo domenica della 36a giornata di Serie A è Napoli-Genoa: Lazio-Juve è fissato per sabato alle 18:00.