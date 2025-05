Inter, il post di Lautaro scatena i tifosi: il capitano recupera per il Barcellona? L'indizio

Il Toro infiamma il popolo nerazzurro con un post su Instagram che lascia ben sperare in vista della semifinale di ritorno di Champions in programma martedì a San Siro..

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Un post sui social di Lautato Martinez fa ben sperare i tifosi e Simone Inzaghi in vista della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona che si giocherà martedì 6 maggio a San Siro. Il capitano nerazzurro, vittima di un’elongazione ai flessori della coscia sinistra, sta lavorando sodo per tentare il clamoroso recupero.

Inter, per Lautaro è corsa contro il tempo: il post

Inzaghi incrocia le dita. D’altronde, anche Thuram era stato recuperato in extremis per la sfida d’andata e proprio Tikus ha sbloccato il match in Spagna con una magia di tacco dopo 30 secondi. Chissà che la storia non si ripeta con Lautaro. L’argentino sta facendo di tutto per esserci tanto da sottoporsi a doppie sedute.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oggi il Toro ha dato uno scossone alla domenica del popolo nerazzurro, postando uno scatto su Instagram in cui è immortalato di spalle mentre svolge lavoro in palestra. Ma a infiammare i tifosi sono le emoji della “clessidra” e della “batteria” che sanno tanto di countdown e titolarità. Il capitano corre verso il recupero.

Verso Inter-Barcellona, web in tilt per il capitano

In pochi minuti il post di Lautaro ha fatto il pieno di like. E non poteva essere altrimenti, visto che l’Inter si gioca in casa l’accesso alla finalissima di Champions League dopo il pirotecnico 3-3 del primo atto a Montjuic. “Alziamo tutti le mani al cielo per dare le nostre energie al capitano” propone Gio. “Capitano, tutti con te, tutti con l’Inter” aggiunge Andrea. “Sogniamo insieme” commenta Riccardo. E, ancora, Giulia: “Non avevo dubbi sul fatto che avresti fatto di tutto per recuperare. Ti amiamo capitano”.

“Un popolo intero ti aspetta. Abbiamo bisogno di te martedì: nell’arena c’è bisogno del Toro” chiosa Pocio84. Insomma, i tifosi nerazzurri non aspettano altro che l’annuncio ufficiale del suo recupero. Al momento, però, è impossibile sbilanciarsi con certezza: il problema muscolare capitato al sudamericano nel corso della gara d’andata, infatti, è un infortunio subdolo che va trattato con estrema cautela.

Come cambia l’Inter con o senza Lautaro

Lo scenario che tutti auspicano vede la LuLa regolarmente in campo contro i bluagrana del fenomeno Yamal, elogiato anche dallo stesso Inzaghi. Il tecnico emiliano attende l’ok dello staff tecnico quanto meno per averlo a disposizione part time.

In tal caso partirà dal primo minuto l’iraniano Taremi, con Lautaro che sarebbe impiegato nell’ultima parte della gara. L’indizio social del capitano conferma che la fiducia è in aumento: se poi dovesse alzare bandiera bianca, allora l’accesso alla finale passerà dal tandem Taremi-Thuram.