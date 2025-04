Barcellona-Inter: rabbia Inzaghi per il gol annullato, il timore per l’infortunio di Lautaro e l’elogio a Yamal

Inzaghi polemico per la decisione di non concedere la rete del 4-3: "Non capisco perché sia stata annullata". Anche il tecnico dell'Inter stregato dal fenomeno catalano

La giostra del gol. L’Inter ha sfiorato il colpaccio a Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League terminata 3-3. Simone Inzaghi rientra a Milano senza dubbio rasserenato da un risultato positivo dopo tre ko di fila, ma anche con un pizzico di rammarico per il gol annullato a Mkhitaryan e l’infortunio di Lautaro Martinez.

Barcellona-Inter, Inzaghi polemico con arbitro e Var

Minuto 75, siamo già sul 3-3: Dumfries pesca al centro Mkhitaryan che trafigge Szczesny. È il gol che vale il sorpasso, che avvicina l’Inter alla finalissima di Champions. L’arbitro francese Clément Turpin annulla immediatamente per fuorigioco, ma si attende la conferma del Var: è offside.

Le immagini inchiodano l’armeno: è avanti giusto per la punta del piede, questione di millimetri. La decisione del fischietto transalpino, che aveva già diretto i nerazzurri nell’euroderby in semifinale del 2023, non convince affatto Inzaghi. “Non capisco perché sia stato annullato – ha commentato ai microfoni di Amazon Prime Video -. Questi episodi possono fare la differenza”.

Tra orgoglio e rammarico: il tecnico stregato da Yamal

“C’è grandissima soddisfazione per la gara che abbiamo disputato, ma anche un pizzico di rammarico per come è finita contro la squadra più forte al mondo” confessa l’allenatore dell’Inter. “I ragazzi sono stati fantastici. Dall’altra parte ho visto un calciatore, Yamal, che mai mi era capitato di vedere negli ultimi 8-9 anni. Ci ha costretto ad abbassarci, ma poi è calato alla distanza perché come noi ha giocato tante partite”.

Inzaghi pensa alla sfida di ritorno col Barcellona a San Siro: “Sono contento per i nostri tifosi perché venivamo da una sconfitta che faceva male. Martedì sarà una finale, chi vince andrà a farne un’altra”.

Lautaro ko: le condizioni e il timore di Inzaghi

Già da qualche partita Lautaro stava facendo enorme fatica. Dal resto, veniva da un vero e proprio tour de force a causa dell’assenza di Thuram. Il Toro si è arreso a fine primo tempo per un problema muscolare, più precisamente un risentimento ai flessori della coscia sinistra che dovrà essere valutato nei prossimi giorni per stabilire l’entità dell’infortunio e quindi i tempi di recupero.

“Ha giocato otto partite di fila perché non avevo Thuram. Il nostro capitano ha dovuto alzare bandiera bianca, speriamo di non perderlo ma ho qualche dubbio” ha ammesso l’allenatore piacentino, che rischia di non averlo a disposizione per il match da dentro o fuori contro i blaugrana.